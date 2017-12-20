ГОРОСКОП НА 20 ГРУДНЯ

ОВЕН
У Овнів стабільний день. Вам захочеться чогось нового, але ви так і не зважитеся на зміни.
ТЕЛЕЦЬ
Не найкращий день для фінансових питань. Не варто поспішати з виплатою боргу.
БЛИЗНЮКИ
Близнюкам сьогодні не варто підвищувати голос і вступати в якісь дивні розбирання.
РАК
Ракам варто попрацювати над своєю самооцінкою.
ЛЕВ
Левам потрібно уважніше вибирати собі знайомих і друзів. Хтось за вашою спиною плете проти вас інтриги.
ДІВА
Дівам не варто міняти спосіб життя і планувати зміну роботи. Іноді краще задовольнятися малим.
ТЕРЕЗИ
У Терезів сьогодні продуктивний день. Хтось із близьких розсмішить вас до сліз.
СКОРПІОН
Скорпіонам не варто планувати далеких поїздок. Зараз не найвдаліший час для подорожей.
СТРІЛЕЦЬ
Стрільці сьогодні допоможуть комусь із колег, через що ваша друга половинка може вас приревнувати.
КОЗЕРІГ
Козерогам сьогодні обов’язково варто згадати про рідних і ввечері сходити в гості.
ВОДОЛІЙ
Водоліям сьогодні пригадують старі образи. Незважаючи ні на що, рухайтеся лише вперед.
РИБИ
У Риб сьогодні з’явиться бажання зробити щось нове. Натхнення не покине вас ще кілька днів.