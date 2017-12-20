Актуально:

ГЕННАДІЙ ЗУБКО: УРЯД ЗАТВЕРДИВ СТАТУТ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

20.12.2017 Новини Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Уряд затвердив Статут Фонду енергоефективності та механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті 2018 року. Це дозволить почати процес запуску та роботи Фонду енергоефективності як державної установи. Так Віце-прем’єр-міністр — Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко прокоментував прийняття відповідних постанов КМУ.

Він наголосив, що це рішення є однією з основних умов для підписання фінансової Угоди про співпрацю між Урядом України та ЄС в рамках створення Фонду енергоефективності. «Таким чином створено умови для співфінансування його діяльності за рахунок донорської допомоги від міжнародних фінансових організацій», — зауважив Геннадій Зубко.

За його словами, Фонд здійснюватиме підтримку ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження в житловому секторі.  Робота Фонду  також спрямована забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері енергоефективності.

Нагадаємо, фінансування Фонду енергоефективності у Держбюджеті на наступний передбачене у розмірі 1,6 млрд грн. Крім цього, на фінансування Держпрограми з енергоефективності («теплі кредити») у проекті держбюджету передбачено 400 млн грн. Також, за словами Віце-прем’єра, Європейський Союз надасть 100 млн євро підтримки програм Фонду енергоефективності.

Прес-служба Віце-премєр-міністра України

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , ,

Додати коментар