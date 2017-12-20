ГЕННАДІЙ ЗУБКО: УРЯД ЗАТВЕРДИВ СТАТУТ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Уряд затвердив Статут Фонду енергоефективності та механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті 2018 року. Це дозволить почати процес запуску та роботи Фонду енергоефективності як державної установи. Так Віце-прем’єр-міністр — Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко прокоментував прийняття відповідних постанов КМУ.
Він наголосив, що це рішення є однією з основних умов для підписання фінансової Угоди про співпрацю між Урядом України та ЄС в рамках створення Фонду енергоефективності. «Таким чином створено умови для співфінансування його діяльності за рахунок донорської допомоги від міжнародних фінансових організацій», — зауважив Геннадій Зубко.
За його словами, Фонд здійснюватиме підтримку ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження в житловому секторі. Робота Фонду також спрямована забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері енергоефективності.
Нагадаємо, фінансування Фонду енергоефективності у Держбюджеті на наступний передбачене у розмірі 1,6 млрд грн. Крім цього, на фінансування Держпрограми з енергоефективності («теплі кредити») у проекті держбюджету передбачено 400 млн грн. Також, за словами Віце-прем’єра, Європейський Союз надасть 100 млн євро підтримки програм Фонду енергоефективності.
Прес-служба Віце-прем’єр-міністра України