У ПОКРОВСЬКУ ВІДБУЛАСЯ КОЛЕГІЯ КОМІТЕТУ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ТА СПОРТУ МІСЬКОЇ РАДИ

15 грудня у залі засідань міської ради відбулася колегія комітету по фізичній культурі та спорту. Перед початком розгляду основних питань заступник начальника управління з питань фізичної культури та спорту Донецької обласної державної адміністрації Наталія Точилова проінформувала всіх присутніх щодо виплат грошових винагород та обласних стипендій кращим спортсменам за результатами 2017 року. Після чого був розглянутий ряд питань. Перше питання стосувалось визначення кандидатів на отримання стипендій міського голови у сфері фізичної культури та спорту за результатами 2017 року. Голова комітету Віктор Поліщук представив список кандидатів, яких тренери надали заздалегідь. Під час обговорення претендентів два кандидати були замінені за бажанням тренерів і з 22 наданих спортсменів був затверджений список стипендіатів. Нагадаємо, що у 2016 році стипендії отримували 10 спортсменів, у 2017 році – 16 спортсменів. Розмір стипендій складає від 400 до 600 грн.