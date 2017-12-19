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У МИРНОГРАДІ ВИЗНАЧЕНО КРАЩОГО ПЕДАГОГА РОКУ

19.12.2017 Сюжети Комментариев нет
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Третій етап міського конкурсу професійної майстерності працівників системи освіти «Кращий педагог року Мирнограда-2017» відбувся у п’ятницю, 15 грудня.
22 учасника-педагога взяли участь у першому етапі конкурсу. За результатами оцінки відеорезюме, освітніх проектів, відкритих занять та уроків та підсумків фахового тестування журі 1 та 2 етапів конкурсу визначено по одному фіналісту у в кожній номінації. Тож до заключного етапу дійшли: музичний керівник ДНЗ №2 — Лілія Бунтовська, учитель фізики ЗОШ №8 — Вікторія Стоволос, учитель фізичної культури ЗОШ №10 — Альона Лазарева, учитель української мові і літератури ЗОШ №8 — Наталія Островерхова та учитель початкових класів ЗОШ №5 — Алла Михайлова.

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