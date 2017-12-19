ПРИКМЕТИ НА 19 ГРУДНЯ

У народі говорили, що настав Николин день. Селяни ставилися до нього з особливим трепетом. Починалося сватання, а разом з ним — і сильні морози. Саме тому, день 19 грудня називали Нікольським морозами. У цей день часто моляться ті люди, які хочуть укласти шлюб. Самого святого Миколая в народі дуже шанували як захисника від усіх напастей і помічника у добрих справах. Прикмети в цей день могли дещо розповісти про майбутнє.
У церкві 19 грудня вшановується пам’ять святого Миколая. Відомо, що жив він приблизно в III столітті на території грецької колонії Патара у Малій Азії. З дитинства перейнявся християнством і практично відразу вирішив, що буде служити Богу. Цілими днями Микола пропадав у храмі, молився, читав Святе Письмо. Дядя Миколая, єпископ Патарський, зазначив старанність свого племінника і розпорядився зробити його читцем, після чого возвів у сан священика. Батьки Миколи померли, і увесь свій спадок він вирішив роздати незаможним. Значно пізніше Микола стає єпископом на території міста Миру (нині це Грузія). Оскільки Микола був явним противником язичництва і ревним християнином. Святителя в народі вважали головним помічником для засуджених за недосконалі діяння. Також Микола є покровителем купців, дітей та моряків. Йому часто молилися і землероби, щоб отримати хороший урожай. Цікаво, що саме день Миколая часто вважали терміном для проведення будь-якої угоди. Так, встановлювалися ціни на наступний період часу, братчини і т.д.
Вранці 19 грудня люди обов’язково відправлялися до церкви, служили молебні і тільки після цього накривали багаті столи. Не можна було сумувати в день Миколая — вважалося, що це призведе до сильних морозів. Організовувалася 19 грудня великий розпродаж хліба, а тому, не дивно, що в цей період проводилися численні ярмарки і базари. Практично завжди ціна на зерно і борошно була однаковою, а тому, можна було не боятися того, що хтось стане жертвою шахраїв.
Проводилися 19 грудня братчини — люди мирилися між собою і влаштовували хутрові застілля.
Вірили, що святий Миколай в образі сивого старого ходить по вулицях у цей день і здійснює чудеса. Також діти вранці 19 грудня поспішали заглянути під подушку — тим, хто вів себе добре, Микола дарував солодощі. Тому, в народній культурі за ним закріпився образ Діда Мороза.
Микола протегував і шлюбам, а тому, йому можна було молитися про щасливе сімейне життя. Він же проводжав померлих людей в останню путь.
Народні прикмети на 19 грудня
- З’явився іній — наступного року вдасться зібрати багатий урожай
- Яка погода на Миколу Зимового, таким буде день Микола весняний (22 травня)
- Морозний і сонячний день — прикмета того, що буде неврожай в наступному році
- Якщо людина народилася 19 грудня, то в якості оберега йому слід носити лазурит або родоніт
- Якщо сніг з дороги до Ніколіна дня замітає, то їм і не стояти
- Ясна і холодна погода 19 грудня — буде багатий урожай влітку
- Скільки снігу на Миколу, стільки навесні і трави буде