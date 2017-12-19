ГОРОСКОП НА 19 ГРУДНЯ

ОВЕН
Психологічні навички допоможуть у важливій справі.
ТЕЛЕЦЬ
Зможете довести професійність у важливому проекті.
БЛИЗНЮКИ
Ваша стриманість і загадковість сподобається прихильникам.
РАКИ
Напередодні свят важливо згадати сімейні традиції.
ЛЕВ
Чекайте на розкішний подарунок від Вашої половинки.
ДІВА
Саме час підготувати приємні сюрпризи для родини.
ТЕРЕЗИ
Вдалий день для великої покупки, навіть у кредит.
СКОРПІОН
Подолайте рутину – наряджайтесь та сяйте!
СТРІЛЕЦЬ
Уважно слухайте інших, щоб не пропустити важливу інформацію.
КОЗЕРІГ
Впливова людина допоможе вирішити життєву проблему.
ВОДОЛІЙ
Не піддавайтесь спокусам, щоб уникнути ускладнень.
РИБИ
Ввечері допоможете старому другу вирішити особисту проблему.