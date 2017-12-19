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В ПОКРОВСЬКУ ВІДБУЛАСЯ СПАРТАКІАДА ШКОЛЯРІВ З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ

19.12.2017 Новини Комментариев нет
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18 грудня на базі Дитячо-юнацької спортивної школи міста
Покровська пройшла міська Спартакіада серед школярів з настільного тенісу.
Попередній етап змагань відбувся 15 грудня в ЗОШ №9. За підсумками
відбіркового туру у фінал вийшли команди ЗОШ № 2, 3, 6, 8, 15, НВК № 1,
НВК №2 та ліцею «Надія». У результаті місця розподілилися наступним
чином:
3-е місце посіла команда з ліцею «Надія» (вчитель Олександр
Кішкань) у складі:
1.Самсонов Євген
2.Тичинський Анатолій
3.Касьянова Єлизавета
4.Заломаєва Орина
2-е місце НВК №1 (вчитель Олександр Гетьман) у складі:
1.Панченко Дмитро
2.Ведькал Владислав
3.Гук Аліна
4.Фоміна Аліна
Та перше місце посіла ЗОШ № 3 (вчитель Костянтин Ткаченко) у
складі:
1.Цокур Артем
2.Сбежнєв Максим
3.Бабенко Людмила
4. Левченко Альона
Переможці та призери Спартакіади нагороджені грамотами відділу
освіти Покровської міської ради.

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