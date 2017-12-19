ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 19 ГРУДНЯ

- 1686 — Згідно зі сюжетом відомого роману Даніеля Дефо, Робінзон Крузо залишив обжитий ним острів, пробувши на ньому 28 років, два місяці і 19 днів.
- 1863 — Англієць Фредерік Волтон запатентував лінолеум.
- 1909 — У Німеччині засновано футбольний клуб «Боруссія».
- 1915 — Казимир Малевич уперше оприлюднив 39 безпредметних робіт, серед яких був і знаменитий «чорний квадрат»
- 1917 — У Канаді іграми в Монреалі і Торонто стартував перший чемпіонат Національної Хокейної Ліги (НХЛ).
- 1918 — В Одесу прибули французькі війська.
- 1941 — 15-літня англійська принцеса Єлизавета (нинішня королева) виступила в спектаклі «Попелюшка» для англійських солдатів.
- 1946 — початок Першої індокитайської війни — боротьба в’єтнамських націонал-комуністів проти французької колоніальної адміністрації, що закінчилася розділенням В’єтнаму на дві держави (1954).
- 1972 — На Землю повертається екіпаж американського космічного корабля «Аполон-17». Цим польотом завершується американська місячна програма.
- 1974 — У магазинах США з’явився у продажу «Altair 8800», саморобний комп’ютерний набір вартістю 397 доларів.
- 1980 — Відкриті станції київського метрополітену «Тараса Шевченка», «Петрівка» і «Проспект Корнійчука» (нині «Оболонь»).
- 1981 — Відкриті станції київського метрополітену «Площа Льва Толстого» і «Республіканський стадіон» (нині «Олімпійська»).
- 1984 — У Пекіні прем’єр-міністри Великої Британії Маргарет Тетчер і КНР Чжао Цзіян підписали угоду про повернення в 1997 році британської колонії Гонконг під юрисдикцію Китаю при умові збереження в ньому протягом наступних 50 років капіталістичної системи.
- 1991 — Швеція визнала незалежність України.
- 1997 — Прем’єра американського фільму «Титанік». Уже через 25 днів після початку прокату цей фільм окупить свій великий бюджет у 200 мільйонів доларів.
- 1997 — MTV заборонило до показу кліп «Prodigy», вважаючи, що ролик «Smack My Bitch Up» принижує суспільну мораль.
- 2001 — Вийшов у світ кінофільм «Братство Персня» — екранізація першої частини трилогії Дж. Р. Р. Толкіна «Володар кілець».
- 2016 — Приватбанк став державним