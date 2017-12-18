НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ПЕРЕЇЗДІ У ДОБРОПІЛЛІ ЛЕГКОВИК ПОТРАПИВ ПІД ЛОКОМОТИВ

Зіткнення сталося на нерегульованому залізничному переїзді у м. Добропілля. Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.
Близько 18.00 у Добропіллі автомобіль Фольксваген під керуванням 33-річного місцевого мешканця рухався зі сторони міста. На залізничному переїзді автомобіль зіткнувся з маневровим локомотивом. Внаслідок пригоди водій відбувся саднами та від госпіталізації відмовився.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Покровський відділ
поліції Донецької області