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НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ПЕРЕЇЗДІ У ДОБРОПІЛЛІ ЛЕГКОВИК ПОТРАПИВ ПІД ЛОКОМОТИВ

18.12.2017 Новини Комментариев нет
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Зіткнення сталося на нерегульованому залізничному переїзді у м. Добропілля. Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

Близько 18.00 у Добропіллі автомобіль Фольксваген під керуванням 33-річного місцевого мешканця рухався зі сторони міста. На залізничному переїзді автомобіль зіткнувся з маневровим локомотивом. Внаслідок пригоди водій відбувся саднами та від госпіталізації відмовився.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Покровський відділ

поліції Донецької області

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