ІМЕНИНИ 16 ГРУДНЯ

Андрій — ім’я означає хоробрий, мужній. Походження імені Андрій від грецького слова “андрос” – чоловік. Ім’я Андрій має свої різновиди у різних народів: Анрі – у французів, Ондрей – у словаків, Андріян – у молдован.
Георгій — чоловіче ім’я, що має грецькі корені. Походження імені Георгій пов’язано з давньогрецьким словом «георгос», яке означає «той, хто обробляє землю». Ім’я Георгій набуло поширення в християнських країнах завдяки імені святого Георгія Побідоносця.
Іван — походить від стародавнього іудейського Іоанн і в перекладі означає «помилуваний Богом». На латині ім’я Іван читається як Айван. У другій половині ХХ століття мода на слов’янські імена поширилася в іспаномовних і португаломовних країнах, в цих країнах крім рідних для них імен Хуан і Жан з’явилося ім’я Іван і Еван.
Микола — ім’я Микола складається з двох давньогрецьких слів: «nicos» – «переможець, перемога» і «laos» – «народ». Тобто значення імені Микола можна розшифрувати як «переможець народів».
Федір — чоловіче ім’я, що має грецькі корені. Походження імені Федір пов’язано з грецькими словами, які переводяться як «божество, Бог» і «подарунок, дар». Звідси і значення імені – «Божий дар», «дарований Богом».