ПРИКМЕТИ НА 16 ГРУДНЯ

Це день, у який як не можна більш вірною є приказка «Мовчання — золото», оскільки відзначається день Івана Молчальника. Вірили в прикмети про те, що той, хто буде небагатослівним у цей день, обов’язково зустріне свою удачу в найближчим часом.
Церкви 16 грудня вшановується пам’ять Івана Молчальника. Переказ свідчить, що ще в дитячому віці він став вивчати Святе писання і навчився молитися Богу. Коли батьки Івана померли, то весь свій спадок, він роздав нужденним і зробив пожертвування на будівництво храмів. Сам же він пішов у монастир, де прожив близько 10 років до тих пір, поки не був призначений єпископом Колонийской церкви. Правда, зовсім скоро Іоанн починає перейматися тим, що уряд втручається в духовні справи. Він приймає рішення залишити свій пост і видаляється в Єрусалим, де стає звичайним послушником в лаврі Преподобного Сави. Там Іван приймає обітницю мовчання і після цього через деякий час навіть селиться в пустелі, де живе в самоті 9 років, харчуючись одними травами. Відомо, що все-таки ігумен Сава умовив Івана повернутися в обитель, і там преподобний провів 66 років. Отримавши від Бога цілительський дар, Іван день і ніч допомагав хворим людям, зцілюючи їх силою молитви.
На 16 грудня намагалися не тільки менше говорити, але й менше писати. Словом в цей день не зловживали. Вважали, що мовчання протягом всього дня дозволить отримати удачу на майбутній рік. Також могли вранці постояти перед іконою Івана Молчальника, молячись в розумі, а не вголос. Вірили, що мовчання позбавить людину від негараздів і поневірянь. Також попереджали, що нечиста сила в цей день вкрасти голос може, і саме тому, варто мовчати.
Тиша стояла і в лісі — тільки дерева часом потріскували від морозу. Мисливці в цей час зазвичай виходили в ліс, щоб визначити, скільки ще часу буде так само спокійно. Наприклад, спостерігали за білками, які ховали грибні запаси, за бурундуками, збирали горіхи.
В іншому ж, день був абсолютно звичайний і нічим не примітний. Селяни закінчували 16 грудня свою роботу і намагалися лягти спати раніше, щоб не сидіти в темних кімнатах. Справа в тому, що в народі економили скіпки, а також побоювалися можливих зустрічей з нечистю. Саме ніч 16 грудня у селян асоціювалася зі смертю і потойбічним світом. До речі, часто нечисту силу зображували в образі чорної корови. Вірили, що з півночі і до трьох годин ночі нечисть вирує, і це найнебезпечніший час для людини.
Народні прикмети на 16 грудня
- Мало снігу — наступний рік буде неврожайним
- Якщо людина народилася 16 грудня, то в якості талісмана йому варто носити берил
- Сніг на талу землю лягає — чекай неврожаю
- Снігур 16 грудня цвірінькає під вікном — можна чекати відлиги
- Дрова тріщать в грубці — незабаром настануть морози
- Зірки «стрибають» — прикмети до того, що варто чекати віхол і холоднечі
- Зміна Місяця 16 грудня прогнозує теплу погоду вдень