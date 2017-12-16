ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 16 ГРУДНЯ

- 1497 — Васко да Гама обігнув Мис Доброї Надії, першим із європейців пройшовши в Індійський океан.
- 1637 — Бій повстанців під проводом Павла Бута (Павлюка) під Кумейками з польською армією.
- 1773 — т. зв. «Бостонське чаювання» (мешканці Бостона викинули в море вантаж чаю з англійського судна на знак протесту проти митної політики Великої Британії); ця подія призвела до американської війни за незалежність
- 1809 — Наполеон розлучився з імператрицею Жозефіною, оскільки вона не народила йому дітей
- 1899 — в Італії засновано футбольний клуб «Мілан», один з найтитулованіших клубів за всю історію світового футболу.
- 1913 — на студії «Кістоун Філм» молодий британський актор Чарлі Чаплін почав зніматися у своєму першому фільмі «Боротьба за життя», в якому зіграв маленького вусатого шахрая з моноклем.
- 1970 — ухвалена Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден (Гаазька конвенція 1970 р.)
- 1979 — уперше людина подолала звуковий бар’єр, пересуваючись по поверхні Землі (американський автогонщик Стен Барретт).
- 1989 — у Румунії розпочались антикомуністичні протести, які призвели до повалення диктатури Ніколае Чаушеску
- 1991 — Верховна Рада Казахстану ухвалила закон про незалежність Республіки Казахстан
- 1991 — Турецька Республіка визнала незалежність України.