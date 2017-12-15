15 ГРУДНЯ — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ

Свято Дня працівників суду в Україні відзначається у другій декаді грудня. Традиційне святкування проводиться з 2000 року. Святкові заходи включають проведення урочистих церемоній і банкетів, нагородження заслужених працівників судової сфери.
Указом Президента від 08.12.2000 № 1318/2000 15 грудня в Україні встановлено щорічне професійне свято — День працівників суду.
В систему судових органів України входять:
- Конституційний Суд України, який вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України, дає офіційне тлумачення норм Конституції і законів України;
- Суди загальної юрисдикції, які утворюються, як правило, за територіальним принципом і які розглядають всі цивільні і кримінальні справи та справи про адміністративні правопорушення;
- Арбітражні суди, які розглядають справи стосовно господарських правовідносин.
Згідно зі ст. 124 Конституції, правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Юрисдикція судів поширюється на всі правові відносини в державі. Конституція України підкреслює неприпустимість створення надзвичайних та особливих судів, які діяли б поза межами конституційно встановленої системи судів.
Вищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Голова Верховного Суду обирається на посаду та звільняється з неї шляхом таємного голосування Пленумом Верховного Суду України.
Ст. 127 Конституції встановлює до кандидатів у судді певні вимоги. Вони повинні мати відповідну освіту, належний стаж юридичної роботи, проживати в Україні не менше десяти років і володіти державною мовою. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону. Народу України забезпечується можливість брати участь у здійсненні правосуддя через запровадження інститутів народних засідателів і присяжних.
Конституція України дає можливість продовжити реформування судово-правової системи України в напрямі створення надійних гарантій для забезпечення прав і свобод людини.
З нагоди професійного свята бажаємо Вам витримки і сили духу, натхнення та оптимізму, міцного здоров’я і родинного щастя, добра та злагоди, а нашій незалежній Україні – миру, спокою та процвітання! Нехай людська повага й довіра стануть гідними орієнтирами у Вашій щоденній роботі!