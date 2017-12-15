ІМЕНИНИ 15 ГРУДНЯ

Андрій — ім’я Андрій означає хоробрий, мужній. Походження імені Андрій від грецького слова “андрос” – чоловік, чоловік. Ім’я Андрій має свої різновиди у різних народів: Анрі – у французів, Ондрей – у словаків, Андріян – у молдован.
Борис — щодо походження цього імені, існують різні версії. За однією з них ім’я Борис походить від старослов’янського імені Борислав – «борець за славу». Згідно з іншою версією походження імені Борис тюркське («бариш») і означає «вигода». Також деякі дослідники вважають, що ім’я може переводитися з давнього протоболгарского мови як «барс» (сніговий леопард).
Володимир — ім’я означає «володіє світом», «знатний володар».Володимир – слов’янське, давньоруське ім’я. Деякі дослідники вказують на слов’янсько-германське походження імені Володимир. Частка «світ» ріднить це ім’я з такими готськими іменами, як Валамир, Видимир.
Кирило — чоловіче ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як «владика», «пан». Деякі дослідники вказують на перське походження імені Кирило. У перекладі з перської мови це ім’я означає «сонце».
Костянтин — ім’я Костянтин в перекладі з латинської мови означає «стійкий, постійний». Походження імені пов’язано з відомим ще з античних часів особистим ім’ям Constantinus.
Маргарита — жіноче ім’я, що має грецькі корені. Походження імені Маргарита пов’язане з богинею Афродітою – покровителькою мореплавців. Моряки приносили їй в якості жертви перлини, тому одним з епітетів Афродіти і є слово «маргаритос», яке означає «перлина» або «перли». Відповідно християнському именослову, ім’я Маргарита пов’язується з легендарною ранньохристиянської святий Маргаритою Антіохійської.
Марія — жіноче ім’я давньоєврейського походження. Згідно з однією з версій, Марія походить від кореня слова, що означає «відкинута». За іншою версією походження імені Марія пов’язане зі словом, яке перекладається як «сумна». У російській православній традиції це ім’я означає «пані».
Матвій — ім’я Матвій означає «Дар Яхве», «Дарований Господом», «Божий чоловік», «дар Божий». Походить ім’я Матвій з давньоєврейської мови. Святий покровитель імені – апостол Левій Матвій.
Микола — ім’я складається з двох давньогрецьких слів: «nicos» – «переможець, перемога» і «laos» – «народ». Тобто значення імені Микола можна розшифрувати як «переможець народів».
Павло — ім’я походить від слова «паулюс», що перекладається з латинської як «маленький».
Степан — походження імені Степан пов’язано з давньогрецьким словом «стефанос», що означає «вінок».
Тамара — існує дві версії походження імені Тамара. За однією з них, це ім’я утворилося від давньоєврейського слова «тамар», яке перекладається як «фінікова пальма». За іншою версією, ім’я Тамара походить від фінікійського «тамара» і означає «смоковниця», «пальма».
Федір — чоловіче ім’я, що має грецькі корені. Походження імені Федір пов’язано з грецькими словами, які переводяться як «божество, Бог» і «подарунок, дар». Звідси і значення імені – «Божий дар», «дарований Богом».