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У ПОКРОВСЬКУ ВИЗНАЧИЛИ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ «КЛАСНИЙ КЕРІВНИК РОКУ»

15.12.2017 Новини Комментариев нет
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12 грудня, в ході апаратної наради в Покровському виконкомі підвели підсумки міського етапу Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності «Класний керівник року», в якому взяли участь сім педагогів.

За словами, головного спеціаліста міського відділу освіти Ольги Садикової, переможцем конкурсу стала класний керівник з НВК №1 Світлана Олексіївна Градец.

Друге місце посіла Наталія Вікторівна Матюха з багатопрофільної гімназії, третє місце — Олена Станіславівна Ткаченко з ЗОШ №4.

Світлана Градец представлятиме Покровськ на обласному етапі конкурсу класних керівників.

Нагадаємо, на минулій апаратній нараді 8 грудня були названі чотири переможця міського етапу конкурсу «Вчитель року».

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