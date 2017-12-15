У ПОКРОВСЬКУ ВИЗНАЧИЛИ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ «КЛАСНИЙ КЕРІВНИК РОКУ»

12 грудня, в ході апаратної наради в Покровському виконкомі підвели підсумки міського етапу Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності «Класний керівник року», в якому взяли участь сім педагогів.
За словами, головного спеціаліста міського відділу освіти Ольги Садикової, переможцем конкурсу стала класний керівник з НВК №1 Світлана Олексіївна Градец.
Друге місце посіла Наталія Вікторівна Матюха з багатопрофільної гімназії, третє місце — Олена Станіславівна Ткаченко з ЗОШ №4.
Світлана Градец представлятиме Покровськ на обласному етапі конкурсу класних керівників.
Нагадаємо, на минулій апаратній нараді 8 грудня були названі чотири переможця міського етапу конкурсу «Вчитель року».