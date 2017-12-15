У ПОКРОВСЬКОМУ МЦЗ БЕЗРОБІТНІ ОЗНАЙОМИЛИСЬ ІЗ ЗАГАЛЬНОЮ ДЕКЛАРАЦІЄЮ ПРАВ ЛЮДИНИ

З нагоди святкування дня прийняття Загальної декларації прав людини 14 грудня 2017 у Покровському міському центрі зайнятості пройшов семінар з «Легальної зайнятості», в якому прийняли участь близько 10 осіб.
«Прийняття Загальної декларації — це важливе міжнародне святкування, яке щорічно відзначається 10 грудня, та називається Днем прав людини або Міжнародним днем прав людини», — розпочав захід провідний юрисконсульт Покровського міського центру зайнятості Віталій Черник.
Загальна Декларація Прав Людини прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року представляє першоглобальне вираження прав, на які усі люди мають невід’ємне право. Декларація складається з 30 статей, які лягли в основу наступних міжнародних договорів, у регіональні документи по правах людини, національні конституції та інші закони. Вміщені в ній принципи і норми постійно розвиваються і уточнюються у процесі укладення нових міжнародних угод. Завдяки міжнародному визнанню норм Загальної декларації в конституціях більше, ніж 120 країн світу, перелік, зміст і припустимі обмеження прав і свобод, які містяться в Декларації, перетворилися на загальновизнані звичаєві норми міжнародного права, тобто на міжнародні стандарти прав людини, яких мають дотримуватися всі країни світу.