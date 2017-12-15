ПРИКМЕТИ НА 15 ГРУДНЯ

Прийнято було саме на Авакума читати спеціальні замовляння від безсоння. Часто цим займалися знахарі й цілителі, тим більше що напередодні вони відзначали своє свято, і клієнтів у них було більш ніж достатньо, адже вони тлумачили прикмети і проводили ритуали.
У церкві 15 грудня вшановується пам’ять пророка Авакума, який є восьмим з 12 апостолів. На жаль, відомостей про його життя збереглося не дуже багато. Однак, згідно з переказами, Авакум жив під час взяття Єрусалиму і тільки 2 роки не дожив до того моменту, як євреї повернулися з єгипетського полону. Також є розповідь про те, що саме Авакум приносив їжу пророку Даниїлу, який був кинутий у рів разом з левами. Широко відома книга пророцтв, написана Аввакумом, що складається з трьох частин. У першій частині Авакум говорить про те, як Творець, який править історією і світом, може допускати те, що праведників гноблять. І у відповідь Бог говорить Авакуму про те, що зарозумілість і насильство буде знищено, а той, хто вірний своїй вірі, отримає нагороду — спасіння. Друга частина книги ця відповідь конкретизує як 5 проклять халдеїв за їхнє беззаконня, жорстокість і ідолопоклонство. У третій частині міститься молитва, а також йдеться про пришестя Судді світу.
Зазвичай 15 грудня молилися про те, щоб діти міцно спали. Існував навіть спеціальний обряд, що проводиться знахарями. Все робилося таємно від оточуючих людей. Пізно ввечері знахарка несла дитину в курник, три рази обмивала його водою і примовляла: «Кури білі, кури рябі, кури жовті, кури строкаті, кури чорні, візьміть свої ночници, а немовляті дайте добре здоров’я і сон». Далі знахарка три рази спльовувала і надягала свіже плаття на дитину. Вважалося, що це допомагає позбавити його від дратівливості і плаксивості. Предки говорили про те, що це недуга, який викликається особливими злими істотами, непомітними для людського ока. Їх можна тільки викурити, открічать, заговорити або передати. Однак дуже важливо спочатку з’ясувати причину з’явилася проблеми. Так, говорили, що дитину могли попросту наврочити. Був поширений обряд передачі. Для цієї дитини брали на руки і говорили на ранкову зорю. Після цього вважалося, що дитина буде добре спати. Робилися змови на воду, якою потім вмивалися.
В іншому ж, це був звичайнісінький день, в який просто виконували домашню роботу. Дівчата проводили посиденьки, але не веселилися, а займалися шиттям, прядінням, рукоділлям і т.д. Важливо було напрясти якомога більше до найближчих свят.
На вулицях до 15 грудня вже лежав сніг, а тому, і дорослі і діти із задоволенням каталися на санях. Могли навіть просто збити дві дощечки, облити їх водою і залишити на морозі. Виходили міцні і надійні сани. Також могли використовувати і дерев’яне корито — в нього поміщалося кілька людей. Дівчата запрошували вподобаних хлопців до себе в сани. Прімечаті, хто з ким сіл — ті, швидше за все, і одружаться.
Народні прикмети на 15 грудня
- Якщо день непогожим видався, то подібна погода протримається до 30 січня (до дня Антона-Перезимник)
- Багато снігу 15 грудня — буде багатий сінокіс в наступному році
- Якщо людина народилася на Авакума, то в якості оберега йому варто носити бурштин
- Навколо місяця 15 грудня видно темний круг — буде заметіль
- Півень в мороз співає — чекай потепління
- Кури сідають на сідало рано — будуть морози. Якщо ж птахи ляскають крилами і вертять хвостами — чекай хуртовини
- Гусь голову під крило сховав — чекай морозів
- Кішка 15 грудня спить весь день — буде холоднеча
- Яскраві зірки віщують наступ сильних морозів
- Каркають ворони — прикмета до того, що заметіль буде
- Чим красивіше і затейливее візерунки на вікнах, тим пишніше буде зелень навесні