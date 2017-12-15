ПОЧАВ ДІЯТИ НОВИЙ ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

Саме 15 грудня, в день професійного свята працівників суду, в Україні почав діяти новий Верховний суд.
Відповідно припиняють функціонування старий Верховний Суд, Вищий адміністративний суд, вищий господарський суд і Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Згідно змін до закону «Про судоустрій і статус суддів», які починають діяти 15 грудня, Верховний суд — єдина касаційна інстанція України.
Верховний суд — вищий суд в системі судоустрою України, аналізує судову статистику, узагальнює судову практику; звертається до Конституційного суду щодо конституційності правових актів та офіційного тлумачення Конституції України. Крім того, Верховний суд дає висновок про наявність чи відсутність державної зради або іншого злочину в діяннях президента України, може внести за зверненням Верховної Ради подання про неможливість виконання Президентом його повноважень за станом здоров’я.
Головою нового Верховного суду обрали Валентину Данішевську.
Варто зазначити, що також з 15 грудня поточного року набирають чинності нові редакції Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства.