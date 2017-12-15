ЗА ПРИНЦИПОВОЇ ПОЗИЦІЇ ПРОКУРАТУРИ ДОНЕЧЧИНИ ВБИВЦЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ПРОВЕДЕ ЗА ҐРАТАМИ 13 РОКІВ

Артемівською місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства чоловіка 36-річним мешканцем міста Бахмут.
Досудовим розслідуванням встановлено та доведено у суді, що обвинувачений у травні 2015 року розпивав спиртні напої в компанії двох чоловіків, один з яких у званні майора Збройних сил України, брав участь у проведенні антитерористичної операції на території Донецької області.
Будучи у нетверезому стані, чоловіки сіли у автомобіль марки «ВАЗ-2107», де між ними виник конфлікт, під час якого засуджений став душити 33-річного військовослужбовця спочатку руками, а потім — пасками безпеки. Упевнившись в тому, що останній не дихає, товариші витягли вбитого із автівки та залишили біля паркану, при цьому заволодівши належною майорові табельною зброєю – пістолетом Макарова.
На суді обвинувачений свою провину не визнав, але зібрані під час досудового слідства докази спростували його свідчення.
Вироком суду чоловіка визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 115 (умисне вбивство), ч.1 ст. 262 (викрадення, привласнення вогнепальної зброї) КК України, та засуджено до 13 років позбавлення волі.
Стосовно іншого учасника вбивства матеріали виділено в окреме кримінальне провадження.
Прес-служба прокуратури Донецької області