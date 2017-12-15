ДО ПОКРОВСЬКОГО МЦЗ ЗАВІТАЛИ УЧНІ РОДИНСЬКОЇ ШКОЛИ

15 грудня в Покровському міському центру зайнятості Донецької області відбувся День відкритих дверей для учнів Загальноосвітньої школи № 36 м. Родинське.
Учні отримали інформацію про ситуацію на ринку праці, особливості працевлаштування в сучасних умовах, потребу в працівниках за професіями, які користуються попитом на ринку праці, можливість їх отримання в центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, про можливість участі в оплачуваних громадських і тимчасових роботах та започаткування власної справи.
Фахівці центру зайнятості ознайомили учнів з інформацією про роботу профінформаційного сектора, про те, де можна пройти навчання за певною професією, умовами навчання та можливістю подальшого працевлаштування та з довідником професійно-технічних і вищих навчальних закладів області.
«Допомогою у визначенні з майбутньою професією є профорієнтаційне тестування на сайті «Моя Кар’єра», де можна самостійно пройти безоплатне комплексне тестування, яке допоможе виявити власні нахили і здібності», — наголосила фахівець відділу активної підтримки безробітних Крістіна Насєкіна. Під час заходу діти пройшли тестування на виявлення власних здібностей та нахилів для подальшого вибору професії.
Даним заходом діти були задоволені і отримали масу позитивних вражень від побаченого і почутого.