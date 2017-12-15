ГОРОСКОП НА 15 ГРУДНЯ

ОВЕН
Буде шанс підзаробити, але відмовтесь на час від розваг.
ТЕЛЕЦЬ
Саме час вдосконалити своє житло — гості оцінять.
БЛИЗНЮКИ
Колеги підкажуть гарну ідею, як провести вихідні.
РАКИ
Втілюйте свій сміливий задум, він стане шедевром.
ЛЕВ
Сьогодні Ви романтичні і лагідні — саме час для флірту.
ДІВА
Зосередьтесь на власних справах, нехай інші почекають.
ТЕРЕЗИ
Веселий вечір справить на Вас найяскравіші враження.
СКОРПІОН
Намагайтесь бути чуйним до оточуючих, Вам віддячать.
СТРІЛЕЦЬ
Будьте активним, лінуватися Вам сьогодні заборонено.
КОЗЕРІГ
День буде позитивним, якщо Ви відмовитесь від ілюзій.
ВОДОЛІЙ
Вас відвідає просто геніальна ідея, її підтримають близькі.
РИБИ
Сьогодні буде прекрасна можливість відкрити свої почуття.