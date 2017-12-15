В ПОКРОВСЬКУ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЗАТРИМАЛИ ЧОЛОВІКА, ЯКИЙ ВИГОТОВЛЯВ ТА ЗБУВАВ НАРКОТИКИ

45-річний місцевий житель виготовляв наркотичну речовину за місцем свого проживання та збував своїм «друзям». Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.
До працівників Покровського відділу поліції надійшла оперативна інформація про те, що місцевий житель виготовляє та збуває наркотики. З метою документування злочинної діяльності чоловіка співробітниками поліції була проведена оперативна закупівля. Наркозбувач був затриманий.
Під час обшуку у помешканні правопорушника працівники поліції вилучили приладдя та інгредієнти для виготовлення опію та шприци з готовим наркотиком.
Речові докази направлені на дослідження.
«Зараз правопорушник затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Відносно нього відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна»,- зазначив начальник Покровського відділу поліції Юрій Гречишкін.
Наразі затриманому обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
Покровський відділ поліції
Донецької області