В ПОКРОВСЬКУ НЕВІДОМИЙ ЗАВОЛОДІВ ТЕЛЕФОНОМ ШКОЛЯРКИ

Коли 9-річна дівчинка поверталась додому, до неї підійшов незнайомець, який представився співробітником поліції та попросив її мобільний телефон для термінового дзвінка. Дитина відгукнулась на прохання чоловіка, але як тільки мобільний опинився в його руках – він відразу втік. Наразі правоохоронці встановлюють особу шахрая.
До чергової частини Покровського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що біля школи невідомий чоловік виманив у неповнолітньої дівчини її мобільний телефон.
Правоохоронці, які прибули на місце події, з’ясували, що 9-річна школярка поверталась додому після уроків та тримала в руках свій телефон. В цей момент до дівчини підійшов незнайомець, сказав, що він поліцейський і йому вкрай необхідно зараз подзвонити по-роботі. Як розповіла сама постраждала, вона подумала, що робить добру справу, допомагаючи правоохоронцю, тому і дала свій телефон. Однак, зловмисник, скориставшись дитячою добротою, заволодів мобільником і втік.
За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3-років позбавлення волі.
Поліцейські звертаються до батьків неповнолітніх із проханням донести до своїх дітей думку про те, що вони не зобов’язані допомагати незнайомим людям, навіть якщо цього вимагає ситуація або суспільна мораль, це небезпечно. Дитина може допомогти незнайомцеві, повідомивши про його проблему батькам чи знайомій людині або рекомендувати йому звернутися за допомогою до дорослих.
Покровський відділ поліції
Донецької області