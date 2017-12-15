ПОЖЕЖА В ПОКРОВСЬКУ. Є ПОСТРАЖДАЛІ

Минулого вечора в одній з квартир багатоповерхового будинку сталася пожежа в результаті якої чоловік та його донька потрапили у лікарню. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.
До чергової частини Покровського відділу поліції надійшло повідомлення від співробітників ДСНС про те, що в одній з квартир багатоповерхового будинку сталася пожежа. Займання було ліквідоване.
Однак в результаті події постраждала вся сім’я, яка перебувала в квартирі. Так, 31-річний чоловік з чисельними опіками обличчя та кінцівок був доставлений до Краматорської міської лікарні, його 4-річна донька госпіталізована до Покровської міської лікарні, а 29-річна жінка отримала не значні травми та від госпіталізації відмовилася.
За попередніми даними причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем. Сума збитку встановлюється.
Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 «Умисне знищення або пошкодження майна» Кримінального кодексу України.
Наразі триває перевірка.
Покровський відділ
поліції Донецької області