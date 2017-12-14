ІМЕНИНИ 14 ГРУДНЯ

Антон — чоловіче ім’я латинського походження. Походження імені Антон пов’язано з римським родовим ім’ям Антоніус. Воно може означати «состязающийся в силі», «протистоїть», «вступає в бій». Деякі дослідники вказують на зв’язок імені Антон з грецьким словом, яке перекладається як «колір», «квітка».
Дмитро — правильне церковна вимова Димитрій. Значення імені Дмитро (старе – Димитрій, народне – Митрей, розмовне Мітрій) – «плід земний». Походження імені Дмитро від грецького слова “Деметріос”, що означає «стосовний до Деметри». Богиня Деметра (Мати Ячменю, Мати-Земля) в античній міфології – це покровителька землеробства і богиня родючості.
Наум — ім’я давньоєврейського походження, означає: той що утішає. У Біблії Наум — давньоєврейський пророк, що пророчив загибель Ніневії.