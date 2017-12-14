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У СЛОВ’ЯНСЬКУ ЗАТРИМАНО ЧОЛОВІКІВ, ЯКІ ВИМАГАЛИ У МІСЦЕВОГО МЕШКАНЦЯ ГРОШІ

14.12.2017 Новини Комментариев нет
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Слов’янська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.189 (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

11 грудня до поліції звернувся 24-річний місцевий мешканець з повідомленням про те, що малознайомі чоловіки з погрозами застосування насильства вимагають у нього грошові кошти. І якщо спочатку він «відкупався» від них за 500 грн, то останній раз вони затребували сплатити їм 5 000 грн.

13 грудня потерпілий передав чоловікам частину грошей у сумі 2 000 грн, та під час затримання поліцією вони вчинили спробу покинути місце злочину на автомобілі «ВАЗ-2108». Однак, опинившись заблокованими автомобілем поліції та врізавшись у інший автомобіль, були змушені тікати. Для їх затримання працівниками поліції була застосована травматична зброя, оснащена гумовими кулями, в результаті чого один з правопорушників, 34-річний неодноразово судимий мешканець м. Слов’янська,  отримав травматичні поранення обох ніг та його доставили до травматологічного відділення міської лікарні.

У ході огляду автомобіля вилучено грошові кошти в сумі 2 000 грн, ніж, телескопічний кийок та предмет, схожий на пневматичний пістолет. Належність вказаних речей встановлюється.

На даний час обох чоловіків затримано в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

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