У ПОКРОВСЬКОМУ РАЙОНІ, НЕХТУЮЧИ ПРАВИЛАМИ БЕЗПЕКИ ЧОЛОВІК МАЛО НЕ ЗАСТРЕЛИВ ВЛАСНОГО БРАТА

Співробітниками Покровського відділу поліції зареєстровано факт спричинення вогнепального поранення в результаті необережного поводження зі «знайденою» зброєю. Зловмиснику загрожує до 3 років в’язниці.
Ввечері минулого дня до чергової частини Покровського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у лікарню з вогнепальним пораненням ноги доставлено 36-річного мешканця с. Піщане Покровського району.
Під час перевірки було встановлено, що поранення чоловіку спричинив його власний 38-річний брат. З’ясувалося, що по дорозі з роботи він знайшов на узбіччі пістолет. «Вже вдома, розглядаючи зброю я випадково натиснув на спусковий гачок та відбувся постріл», — зізнається правопорушник. Куля влучила у ногу його брату. Поранений з діагнозом «вогнепальне сліпе поранення середньої третини правої гомілки» був госпіталізований до районної лікарні.
Встановлено, що чоловік вже не вперше притягається до кримінальної відповідальності. Раніше він засуджувався за незаконне зберігання боєприпасів.
Під час огляду місця події правоохоронці виявили пістолет без маркування та стріляну гільзу.
Вилучені предмети направлені на експертизу, а у відношенні власника «знахідки» відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 122 «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт строком до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.
Поліція вкотре нагадує, що на території нашого регіону в незаконному обігу опинилася велика кількість зброї та боєприпасів.
При виявленні вибухового пристрою, зброї, боєприпасів або підозрілої речі необхідно негайно повідомити про знахідку представників поліції.
При цьому, категорично забороняється:
— торкатися предмета і пересувати його;
— користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);
— заливати його рідинами, засипати або накривати;
— здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів і нагрівання.
Шановні громадяни! Дбайте про свою безпеку та безпеку оточуючих, адже життя та здоров’я людини — найбільша цінність.
Покровський відділ
поліції Донецької області