СЕЛИДІВСЬКІ ПРАВООХОРОНЦІ ЗАТРИМАЛИ ВАНДАЛА «НА ГАРЯЧОМУ»

Місцевий мешканець вирішив покращити свій матеріальний стан за рахунок демонтування та продажу металевих конструкцій з могили на місцевому кладовищі.
До чергової частини надійшло повідомлення від містян про те, що на місцевому кладовищі невідомий чоловік демонтує пам’ятник з могили.
Аби затримати зловмисника на місце події була направлена група реагування патрульної поліції Селидівського відділення. Зловмисник був затриманий «на гарячому».
Ним виявився 37-річний раніше судимий місцевий мешканець. Чоловік зізнався, що прийшов до кладовища «аби пом’янути свого померлого батька, побачив неподалік стареньку могилу та вирішив її розібрати». Викрадені металеві деталі зловмисник намагався здати до пункту прийому металобрухту.
Відносно правопорушника відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.297 «Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого». Тепер вандалу загрожує до 3 років позбавлення волі.
Наразі крадій перевіряється на причетність до інших аналогічних злочинів.
Покровський відділ
поліції Донецької області