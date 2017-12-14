ПРИКМЕТИ НА 14 ГРУДНЯ

Зазвичай саме в цей час всіх дітей віддавали на вчення, і вже через деякий час цю дату перенесли на 1 вересня. Пояснювалося це тим, що взимку у селянських родин було небагато роботи, а тому, можна було приділити увагу освіті. В інший час навіть діти були зайняті якоюсь діяльністю в полях або городах.
У церкві 14 грудня вшановується пам’ять святого Наума, який жив у VII столітті на території Галілеї. Його шанували як покровителя грамоти та наук. Практично ніяких відомостей не залишилося про життя цього святого. Однак відомо, що Наум свого часу написав книгу пророцтв, яка вийшла у світ приблизно в 663 році до нашої ери після падіння Фів. Дія книги відбувається в Ніневії — місто-столиці могутнього ассірійського держави. Наум в цій книзі пророкує грішникам суворе, але справедливе покарання за вчинені ними діяння. Дійсно, зовсім скоро Ніневія була повністю зруйнована і зникла з лиця землі.
14 грудня говорили: «Наум наставляє на ум». Саме з цієї причини день 14 грудня вважали початком навчання. Маються на цей день сособ прикмети і ритуали. Вранці сімейство зазвичай відправлялося в церкву. Там люди молилися святому Науму, були присутні на святковій службі, просили благословення на навчання. Потім вже вдома зустрічали викладача, який пригощався з господарського столу і починав займатися з учнем. При цьому, сам юнак повинен був обов’язково створити 3 поклону, отримавши у відповідь три легких символічних удару батогом. Мати при цьому обов’язково повинна була голосно заплакати, інакше будуть говорити, що вона є безсердечної. Після цього мати садила дитину за стіл, давала йому кістяну указку, а вчитель починав вести урок. Він розкривав абетку, і належало матері плакати і голосити ще сильніше. Коли закінчувався перший урок, проведений 14 грудня, то вчителі обдаровували короваєм і рушником. Часто проводи та частування затягувалися до воріт будинку. Після цього учень уже сам вирушав до вчителя з абеткою, указкою і подарунком. Зазвичай ті юнаки, яких батьки вирішували навчити грамоті 14 грудня, віддавали до священика або парафіяльному дяка. Робота вчителя вважалася дуже солідної і важливою, яка вимагала певних здібностей. Не дивно, що вона дуже цінувалася, причому, не тільки 14 грудня.
Народні прикмети на 14 грудня
- Північний вітер дме — будуть сильні морози найближчим часом
- Якщо людина народився 14 грудня, то він буде відмінним викладачем. В якості талісмана йому рекомендується носити халцедон
- Зимові зірки 14 грудня на небі переливаються — прикмета до того, що варто чекати хуртовини
- Глухо чується собачий гавкіт — чекай снігопаду