ПОКРОВСЬКО — ЯСИНУВАТСЬКИЙ ОМВК ЗАПРОШУЄ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ

На військову службу за контрактом до рядового, сержантського і старшинського складу приймаються: громадяни призивного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби; а також військовозобов’язані та жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою.
Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом становить від 18 до 40 років (граничний вік прийняття в особливий період збільшується до 60 років для чоловіків, для жінок – до 50 років).
Грошове забезпечення
Грошове забезпечення військовослужбовця залежить від займаної посади, військового звання, кваліфікації, терміну проходження військової служби. Наразі грошове забезпечення осіб рядового складу становить від 7000 гривень, сержантського складу – від 8300 гривень і вище.
Отримання житла за рахунок держави
Особи, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, можуть розміщуватися в спеціально пристосованих казармах у військовій частині, а сімейні – у сімейних гуртожитках. Військовослужбовці, які мають вислугу в 20 років і більше, мають право на отримання постійного житла.
Забезпечення військовослужбовців за контрактом безкоштовними обідами у робочі дні (або за бажанням грошовою компенсацією у розмір і вартості набору продуктів на приготування обіду).
Безоплатна медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров’я .
Право на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України (один раз на рік).
Отримання освіти у вищих навчальних закладах (вищих військових навчальних закладах) без відриву від проходження військової служби (за заочною формою навчання)
Право на пенсійне забезпечення незалежно відвіку в тому разі, якщо на день звільнення зі служби вислуга становить 25 років і більше або за наявності трудового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба.
За детальною інформацією звертатися до Покровсько-Ясинуватського об’єднаного міського військового комісаріату за адресою: м.Покровськ, вул. Поштова 16.