ГОРОСКОП НА 14 ГРУДНЯ

ОВЕН
Зберігайте в цю місячну добу рівновагу у всьому, особливо у взаєминах з начальством.
ТЕЛЕЦЬ
Стрижка, масаж голови, живильні маски залучать у ваше життя радість і щастя.
БЛИЗНЮКИ
Новини цього дня можуть засмутити вас, але не варто на них звертати уваги — це вигадки.
РАК
Символи цього дня — жаба і болото — вам настрою не зіпсують, а, навпаки, дадуть перепочинок.
ЛЕВ
Вам краще утримуватися сьогодні від активної діяльності і спілкування — воно не буде результативним.
ДІВА
Представникам вашого знака раджу в цей четвер віддати перевагу самітність і рутинну роботу.
ТЕРЕЗИ
Цей день — простий і безпечний для вас. Займіться улюбленою справою.
СКОРПІОН
Прибирання та наведення порядку в просторі навколо вас — ось гідні заняття на сьогодні.
СТРІЛЕЦЬ
Вашої широкої натурі буде тісно в «болоті» цього дня — потерпіть до завтра.
КОЗЕРІГ
Будьте уважні сьогодні з новою інформацією — на її основі не варто робити висновки.
ВОДОЛІЙ
Займіться сьогодні неспішними справами — це принесе спокій і навіть задоволення.
РИБИ
Не вірте улесливим словам і не звеличує себе над іншими — це і є випробування цього дня.