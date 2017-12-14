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ГОРОСКОП НА 14 ГРУДНЯ

14.12.2017 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Зберігайте в цю місячну добу рівновагу у всьому, особливо у взаєминах з начальством.

ТЕЛЕЦЬ

Стрижка, масаж голови, живильні маски залучать у ваше життя радість і щастя.

БЛИЗНЮКИ

Новини цього дня можуть засмутити вас, але не варто на них звертати уваги — це вигадки.

РАК

Символи цього дня — жаба і болото — вам настрою не зіпсують, а, навпаки, дадуть перепочинок.

ЛЕВ

Вам краще утримуватися сьогодні від активної діяльності і спілкування — воно не буде результативним.

ДІВА

Представникам вашого знака раджу в цей четвер віддати перевагу самітність і рутинну роботу.

ТЕРЕЗИ

Цей день — простий і безпечний для вас. Займіться улюбленою справою.

СКОРПІОН

Прибирання та наведення порядку в просторі навколо вас — ось гідні заняття на сьогодні.

СТРІЛЕЦЬ

Вашої широкої натурі буде тісно в «болоті» цього дня — потерпіть до завтра.

КОЗЕРІГ

Будьте уважні сьогодні з новою інформацією — на її основі не варто робити висновки.

ВОДОЛІЙ

Займіться сьогодні неспішними справами — це принесе спокій і навіть задоволення.

РИБИ

Не вірте улесливим словам і не звеличує себе над іншими — це і є випробування цього дня.

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