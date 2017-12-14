ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 14 ГРУДНЯ

- 1819 — Алабама стала 22-м штатом США
- 1900 — день народження квантової механіки. Макс Планк виступив із доповіддю у Німецькому фізичному товаристві про сформульований ним закон випромінення
- 1901 — в Лондоні проведено перший турнір з настільного тенісу
- 1903 — в Кіті Хоук (штат Північна Кароліна), брати Райт зробили першу спробу піднятися в повітря на сконструйованому ними літаку. Однак конструкція впала ще на злеті
- 1911 — людина вперше підкорила Південний полюс. Експедиція норвежця Руала Амундсена на їздових собаках досягнула точки, де, за розрахунками, повинен був лежати полюс. Через 35 днів тієї ж точки пішки досягнула експедиція Роберта Скотта
- 1935 — прем’єрою оперети Й.Штрауса «Летюча миша» у приміщенні колишнього Троїцького народного дому відкрився Київський театр оперети (до 1967 — театр музичної комедії)
- 1939 — через напад на Фінляндію Радянський Союз виключили з Ліги Націй
- 1943 — війська 2-го Українського фронту зайняли місто Черкаси
- 1947 — матчем «Реал» Мадрид — «Белененсеш» Лісабон, який закінчився перемогою господарів з рахунком 3:1, відкритий стадіон «Сантьяго Бернабеу»
- 1949 — Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю
- 1950 — було засноване Управління Верховного комісара ООН у справах біженців
- 1955 членами ООН стали Албанія, Австрія, Болгарія, Камбоджа, Цейлон, Фінляндія, Угорщина, Ірландія, Італія, Йорданія, Лаос, Лівія, Непал, Португалія, Румунія та Іспанія
- 1958 — третя радянська антарктична експедиція вперше досягла полюса недоступності в Антарктиді (найвіддаленішої від узбережжя материка точки)
- 1960 — у Парижі було підписано Конвенцію про заснування Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР)
- 1962 — американська автоматична міжпланетна станція «Марінер-2» стала першим апаратом, який долетів до Венери
- 1989 — Роман Гнатишин призначений генерал-губернатором Канади (склав присягу 29 січня 1990).
- 1996 — на 11 тижнів американський хіт-парад очолила пісня Don’t Speak гурту No Doubt, котра протягом місяця вийшла на перші місця в рейтингах всіх англомовних і більшості європейських країн
- 2004 — на півдні Франції відкрито найвищий міст-віадук Мійо
- 2008 — 29-річний журналіст єгипетського телеканалу «Аль-Багдадія» Мунтазар Аль Зейді кинув черевики у американського президента Джорджа Буша зі словами «Це тобі мій прощальний поцілунок, собако!»
- 2009 — в центрі Стокгольма відбувся запуск в експлуатацію першої у світі мобільної мережі на базі технології Long Term Evolution
- 2012 — сталася стрілянина у Сенді-Гук