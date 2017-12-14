АВДІЇВСЬКІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВИЛУЧИЛИ НАРКОЗІЛЛЯ У ПЕРЕХОЖОГО

Правоохоронці прифронтового міста активно ведуть боротьбу із наркозлочинами. Так, з початку року співробітниками Авдіївського відділення поліції відкрито 37 кримінальних проваджень за незаконне зберігання наркотичних речовин, із нелегального обігу вилучено майже 1,5 кг наркотиків. А вчора правоохоронці викрили ще одного нарколюбителя.
Вчора, патрулюючи стару частину міста, правоохоронці зупинили підозрілого чоловіка. Під час перевірки документів та поверхневому огляді, у нього в кишені поліцейські виявили паперовий згорток з наркотичною речовиною. Пояснення 36-річного правопорушника було стандартним: знайшов кущ дико рослинної коноплі і виготовив з нього для себе наркозілля.
Наркотичну речовину співробітники поліції вилучили та відправили на експертизу, а відносно порушника відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.
Покровський відділ поліції
Донецької області