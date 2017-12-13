13 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО: ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО СДЕЛАТЬ

Православные христиане 13 декабря отмечают день памяти апостола Андрея Первозванного, который был родным братом апостола Петра.
Апостол Андрей Первозванный с давних времен был особенно почитаемым у наших предков. Ведь именно ему выпал жребий просвещать славян в вопросах веры, когда после смерти Иисуса Христа апостолы решали, кому и в какую страну отправиться. Андрея называют Первозванным за то, что он был первым призван из всех учеников Иисуса.
Христиане знают, что апостол Андрей является покровителем моряков, а также переводчиков, учителей иностранного языка. Ему особенно усердно молятся матери об удачном замужестве дочерей.
Что надо сделать в день Андрея Первозванного
В украинской традиции на день Андрея Первозванного было принято гадать и кусать калиту (большой корж, подвязанный на веревочке), православная церковь запрещает такие увеселения и развлечения. Во-первых, праздник припадает на Рождественский пост, который подразумевает спокойствие и отказ от развлечений. И во-вторых, гадания считаются грехом.
Поэтому в день апостола Андрея лучше пойти в храм на службу и помолиться о детях. Кстати, для незамужних женщин в этот день также появляется шанс вымолить себе счастливую судьбу — встретить суженого и выйти замуж.
Также надо отдохнуть от повседневных хлопот и не работать по дому.
Поскольку это первый праздничный день в рождественском цикле (за ним идут Новый год и Рождество) нужно накрыть праздничный стол, естественно, с постными блюдами.
Можно испечь пирог с яблоками или маком. Считается, что если выпечка получится пышной и красивой, то быть добру в этом доме.
А еще нужно проследить за погодой. Если 13 декабря выпадет снег и не растает, то лежать ему еще 110 дней.