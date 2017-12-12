12 ГРУДНЯ — ДЕНЬ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ

Указом Президента від 18.10.1997 № 1167/97 в Україні встановлено свято — День Сухопутних військ України, яке відзначається щорічно 12 грудня.
Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у складі Збройних Сил на підставі Указу Президента відповідно до статті 4 Закону України «Про Збройні Сили України» в 1996 році.
Сухопутні війська збройних сил є головним носієм бойової могутності незалежної Української держави. За своїм призначенням та обсягом покладених на них завдань, вони відіграють вирішальну роль у виконанні своїх функцій, як в мирний, так і воєнний час. За чисельністю вони складають майже половину збройних сил України.
Роди військ Сухопутних військ Збройних Сил України: механізовані і танкові війська, ракетні війська і артилерія, армійська авіація, аеромобільні війська, війська протиповітряної оборони.