ІМЕНИНИ 12 ГРУДНЯ

Андрій — ім’я означає хоробрий, мужній. Походження імені від грецького слова “андрос” – чоловік, чоловік. Ім’я Андрій має свої різновиди у різних народів: Анрі – у французів, Ондрей – у словаків, Андріян – у молдован.
Артур — походження імені кельтське, від валлійського трактується як «людина-ведмідь». За другою версією, ім’я походить від назви зірки Арктур, що означає «страж ведмедиці».
Василь — чоловіче ім’я, яке має давньогрецькі корені. Походження імені пов’язано з грецьким словом «басилиос», що означає «царський», «царствений».
Григорій — значення імені – «не спить», «бадьорий», «безсонний». Походження імені грецьке, від слова «григорео», що трактується як «пильнувати, пильнувати». Ім’я Григорій асоціюється з ідеальним християнином.