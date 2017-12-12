Актуально:

ЩО ПОБУДУЮТЬ НА МІСЦІ КІНОТЕАТРУ «МИР»?

12.12.2017 Новини Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

В даний час розглядаються два варіанти використання згорілої будівлі кінотеатру «Мир» у Покровську — створення в ньому розважального центру або музею «Щедрика» . Про це  під час засідання громадської ради  повідомив мер Покровська Руслан Требушкін.

Нагадаємо,  планувалося реконструювати згорілу будівлю кінотератру «Мир», перетворивши її в розважальний центр. Але, за словами міського голови,  надійшла пропозиція створити на місці кінотеатру музей «Щедрика» Миколи Леонтовича.

Руслан Требушкін  додав, що музей зробить Покровск привабливим для туристів, а його створення не потребує великих вкладень з місцевої скарбниці. За його словами, до реалізації проекту можна залучити різні країни, зацікавлені в збереженні пам’яті про великого композитора, або спробувати виграти грант.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар