ЩО ПОБУДУЮТЬ НА МІСЦІ КІНОТЕАТРУ «МИР»?

В даний час розглядаються два варіанти використання згорілої будівлі кінотеатру «Мир» у Покровську — створення в ньому розважального центру або музею «Щедрика» . Про це під час засідання громадської ради повідомив мер Покровська Руслан Требушкін.
Нагадаємо, планувалося реконструювати згорілу будівлю кінотератру «Мир», перетворивши її в розважальний центр. Але, за словами міського голови, надійшла пропозиція створити на місці кінотеатру музей «Щедрика» Миколи Леонтовича.
Руслан Требушкін додав, що музей зробить Покровск привабливим для туристів, а його створення не потребує великих вкладень з місцевої скарбниці. За його словами, до реалізації проекту можна залучити різні країни, зацікавлені в збереженні пам’яті про великого композитора, або спробувати виграти грант.