РЯТУВАЛЬНИКИ ЗАКЛИКАЮТЬ ДОТРИМУВАТИСЯ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

З настанням опалювального сезону значно погіршується статистика щодо кількості займань у помешканнях громадян. В першу чергу завдяки тому, що самі ж громадяни нехтують елементарними правилами безпеки: використовують несправні обігрівачі, не слідкують за перевантаженням електромереж та справністю пічного опалення.
Тож, рятувальники радять завжди дотримуватися простих пвимоги пожежноїравил безпеки у побуті для того, щоб не стати частиною сумної статистики.
З метою запобігання виникненню пожеж, попередження загибелі і травмування людей на них, рятувальниками систематично проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з населенням, щодо дотримання правил пожежної безпеки у побуті.