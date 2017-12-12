Актуально:

РЯТУВАЛЬНИКИ ЗАКЛИКАЮТЬ ДОТРИМУВАТИСЯ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

12.12.2017 Новини Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

З настанням опалювального сезону значно погіршується статистика щодо кількості займань у помешканнях громадян. В першу чергу завдяки тому, що самі ж громадяни нехтують елементарними правилами безпеки: використовують несправні обігрівачі, не слідкують за перевантаженням електромереж та справністю пічного опалення.

Тож, рятувальники радять завжди дотримуватися простих пвимоги пожежноїравил безпеки у побуті для того, щоб не стати частиною сумної статистики.

З метою запобігання виникненню пожеж, попередження загибелі і травмування людей на них, рятувальниками систематично проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з населенням, щодо дотримання правил пожежної безпеки у побуті.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар