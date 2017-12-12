ПРИКМЕТИ НА 12 ГРУДНЯ

У церкві 12 грудня вшановується пам’ять святого Парамона, який постраждав за віру разом з іншими 370 мучениками в 250 році. Як відомо, Парамон був ув’язнений язичниками, які примушували його відректися від християнського вчення. Саме Парамон спочатку заступився за праведних християн, щодо яких були організовані масові гоніння. В результаті, його піддали мукам, а потім обезголовили разом з іншими заарештованими.
Парамона називали Зімоуказателем, оскільки саме в цей день можна було передбачити погоду на найближчий час. Також вранці 12 грудня брали мітли або віники, щоб очистити дахи від снігових шапок. Не можна було застосовувати для цих цілей лопату, прикмети пояснювали, що це робиться, щоб дах не продірявився. До речі, цікаво, що до віника було особливе ставлення, йому приписували чарівні властивості. Не можна було помсти в одній хаті різними віниками — це була прикмета, яку точно дотримувалися. Не можна було також віник під грубкою тримати — їжа зіпсується.
Погоди до 12 грудня встановлювалися досить холодні, і люди вірили те, що в цей час Зима блукає в ведмежою шкурі по вулицях і навіть дахах, будить жінок рано вранці, щоб ті топили печі і готували їжу, оскільки вранці вставати було дуже важко. Існувала ще одна цікава прикмета: на день 12 грудня необхідно було годувати курей гречкою тільки з правого рукава — так вони почнуть раніше нестися. Крім того, в західну стіну лазні вбивали цвях у нижню колоду, щоб споруда була міцною, і ніхто в родині не хворів.
Говорили, що 12 грудня потрібно обов’язково зайняти у сусідів що-небудь: хліб, яйця, масло і т.д. Так можна привернути до себе удачу на наступний рік.
Були поширені 12 грудня дівочі ворожіння, були і прикмети, пов’язані з цим днем. Так, дівчата замішували тісто на річковій воді, для чого підходили до водойми 3 рази і приносили воду в роті. Коли зачерпували воду, то дивилися, що попадається в руки. Камінчики передрікають шлюб з будівельником, земля — з хліборобом, риба — з рибалкою. Випічку потім ставили на лаву, і дівчата приносили своїх півнів. Чий півень першим спробує хліб, та дівчина і весілля зіграє раніше.
Народні прикмети на 12 грудня
- Сніг закрив доли на Парамона — заметіль ще тиждень помсти буде
- Сніг пішов 12 грудня — скоро буде заметіль
- Зоря пофарбована в червоний світло вранці 12 грудня — скоро почнуться сильні вітри
- Сніг ще не випав — значить, до 19 грудня будуть сильні морози
- Якщо людина народився 12 грудня, то його талісманом є амазонит або аметист
- Червона зоря 12 грудня — буде ясний день