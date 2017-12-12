Нова редакція закону про комунальні послуги вступила в силу.
Закон був прийнятий Верховною Радою 9 листопада, підписаний Президентом Петром Порошенко 5 грудня, опублікований в офіційній парламентській газеті «Голос України» 9 грудня і набуває чинності з дня, наступного за днем його публікації, тобто 10 грудня.
При цьому закон вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності, тобто 10 червня 2018 року.
Крім того, тільки з 1 січня 2019 року вводяться в дію положення закону про нарахування пені, отриманні споживачем послуг від надавача компенсації за перевищення строків проведення аварійних робіт.
Нова редакція закону передбачає введення декількох видів договорів між співвласниками багатоквартирного будинку і постачальником комунальних послуг: індивідуальний договір, колективний договір і договір між постачальником і об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку як колективним споживачем.
Законом вводиться заборона на примусове відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води власників квартир і нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж, в багатоквартирних будинках в разі відключення від цих мереж інших власників квартир і нежитлових приміщень.