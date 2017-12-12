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НОВА РЕДАКЦІЯ ЗАКОНУ ПРО КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ВСТУПИЛА В СИЛУ

12.12.2017 Новини Комментариев нет
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Нова редакція закону про комунальні послуги вступила в силу.

Закон був прийнятий Верховною Радою 9 листопада, підписаний Президентом Петром Порошенко 5 грудня, опублікований в офіційній парламентській газеті «Голос України» 9 грудня і набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його публікації, тобто 10 грудня.

При цьому закон вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності, тобто 10 червня 2018 року.

Крім того, тільки з 1 січня 2019 року вводяться в дію положення закону про нарахування пені, отриманні споживачем послуг від надавача компенсації за перевищення строків проведення аварійних робіт.

Нова редакція закону передбачає введення декількох видів договорів між співвласниками багатоквартирного будинку і постачальником комунальних послуг: індивідуальний договір, колективний договір і договір між постачальником і об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку як колективним споживачем.

Законом вводиться заборона на примусове відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води власників квартир і нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж, в багатоквартирних будинках в разі відключення від цих мереж інших власників квартир і нежитлових приміщень.

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