КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ СУД ВИЗНАЧИВ ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСУ МАЛЮНКІВ 12.12.2017 Новини, Фото Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Красноармійський міськрайонний суд Донецької області повідомляє про підведення підсумків конкурсу дитячих малюнків «Правосуддя очима дітей», приуроченого до Дня працівників суду України. За результатами конкурсу переможцем визначено учня 5 класу загальноосвітньої школи №15 м. Покровська Сорокіна Ярослава. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:конкурс рисунков, Мирноград, новости Покровск, Родинсоке, Селидово. Доброполье, суд, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ