ЗА ВТРУЧАННЯ ПРОКУРАТУРИ У ВЛАСНІСТЬ ГРОМАДИ ПОВЕРНУТО 4 ГА ЗЕМЛІ

Волноваською місцевою прокуратурою приділяється увага правовідносинам у земельній сфері. Проводиться постійна робота щодо виявлення земельних ділянок, відносно яких є підстави визнати їх відумерлою спадщиною.
Так, у серпні 2016 року Мар’їнський районний суд своїм рішенням, за позовом керівника Волноваської місцевої прокуратури, визнав відумерлою земельну ділянку площею понад 4 га і вартістю 133 тис грн та передав її у власність територіальній громаді Зорянської сільської ради Мар’їнського району.
А вже у листопаді поточного року відділ державної реєстрації Мар’їнської районної державної адміністрації зареєстрував право власності на вищевказану земельну ділянку за територіальною громадою вказаної сільської ради.
Таким чином прокуратура повернула земельну ділянку для використання її за призначенням.