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ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИТЯГНУТО ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

12.12.2017 Новини, Події Комментариев нет
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За результатами спільної роботи правоохоронних органів встановлено порушення директором комунального підприємства «Добропільський відділ капітального будівництва» вимог чинного законодавства.

Установлено що посадовець несвоєчасно подав до Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Працівники Добропільського відділу Костянтинівської місцевої прокуратури у судовому порядку довели винуватість директора комунального підприємства у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, що передбачене ч. 1 ст. 172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

Постановою суду на нього накладено стягнення у вигляді 850 гривень штрафу.

Прес-служба прокуратури Донецької області

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