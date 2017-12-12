ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИТЯГНУТО ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

За результатами спільної роботи правоохоронних органів встановлено порушення директором комунального підприємства «Добропільський відділ капітального будівництва» вимог чинного законодавства.
Установлено що посадовець несвоєчасно подав до Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Працівники Добропільського відділу Костянтинівської місцевої прокуратури у судовому порядку довели винуватість директора комунального підприємства у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, що передбачене ч. 1 ст. 172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).
Постановою суду на нього накладено стягнення у вигляді 850 гривень штрафу.
Прес-служба прокуратури Донецької області