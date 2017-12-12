ГОРОСКОП НА 12 ГРУДНЯ

ОВЕН
Цей день принесе оновлення і вашу долю — це будуть зміни на краще.
ТЕЛЕЦЬ
Сьогодні можна починати нову справу — головне, щоб воно заздалегідь було добре спланованим.
БЛИЗНЮКИ
У цю місячну добу треба зібратися і сконцентруватися, тоді вас чекають прибуток і визнання.
РАК
Для бізнесу і будь-яких операцій з грошима цю місячну добу відкривають нові можливості.
ЛЕВ
Вам знадобиться вся сила вашого вогняного характеру — зберіться і спокійно дійте.
ДІВА
Якщо недавно ви когось образили, прийшов відповідний час для щирих вибачень.
ТЕРЕЗИ
В такий день у вас можуть вирости крила за спиною, дозвольте собі те, про що давно мрієте.
СКОРПІОН
Сьогодні не варто думати про неприємності — подумайте про те, кому і за що ви вдячні.
СТРІЛЕЦЬ
Цей день принесе вам довгоочікуваний перепочинок, а потім — знову «в бій».
КОЗЕРІГ
Час приймати важливе рішення — розумовий процес активізується, сила концентрації зростає.
ВОДОЛІЙ
Вступати недалекоглядно сьогодні вельми небезпечно — робіть тільки продумані кроки.
РИБИ
У цей день ви можете вирішити багато проблем, якщо вам вдасться добре все продумати.