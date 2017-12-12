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ГОРОСКОП НА 12 ГРУДНЯ

12.12.2017 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Цей день принесе оновлення і вашу долю — це будуть зміни на краще.

ТЕЛЕЦЬ

Сьогодні можна починати нову справу — головне, щоб воно заздалегідь було добре спланованим.

БЛИЗНЮКИ

У цю місячну добу треба зібратися і сконцентруватися, тоді вас чекають прибуток і визнання.

РАК

Для бізнесу і будь-яких операцій з грошима цю місячну добу відкривають нові можливості.

ЛЕВ

Вам знадобиться вся сила вашого вогняного характеру — зберіться і спокійно дійте.

ДІВА

Якщо недавно ви когось образили, прийшов відповідний час для щирих вибачень.

ТЕРЕЗИ

В такий день у вас можуть вирости крила за спиною, дозвольте собі те, про що давно мрієте.

СКОРПІОН

Сьогодні не варто думати про неприємності — подумайте про те, кому і за що ви вдячні.

СТРІЛЕЦЬ

Цей день принесе вам довгоочікуваний перепочинок, а потім — знову «в бій».

КОЗЕРІГ

Час приймати важливе рішення — розумовий процес активізується, сила концентрації зростає.

ВОДОЛІЙ

Вступати недалекоглядно сьогодні вельми небезпечно — робіть тільки продумані кроки.

РИБИ

У цей день ви можете вирішити багато проблем, якщо вам вдасться добре все продумати.

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