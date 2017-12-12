В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ МАЛЬЧИК ЗАСТРЕЛИЛ СВОЮ 2-ЛЕТНЮЮ СЕСТРУ

В Днепропетровской области 10-летний мальчик застрелили свою 2-летнюю сестру из самодельного огнестрельного устройства. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
По полученным данным, родители оставили четырех детей на дедушку и уехали по делам. Дедушка через какое-то время ушел на рынок, а дети остались без присмотра.
«Десятилетний мальчик, гуляя на улице, нашел самодельное огнестрельное устройство на свалке. Принес эту «находку» домой показать другим детям и невольным выстрелом убил свою двухлетнюю сестру», — сообщил Аброськин.