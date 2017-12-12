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В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ МАЛЬЧИК ЗАСТРЕЛИЛ СВОЮ 2-ЛЕТНЮЮ СЕСТРУ

12.12.2017 Новини Комментариев нет
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В Днепропетровской области 10-летний мальчик застрелили свою 2-летнюю сестру из самодельного огнестрельного устройства. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По полученным данным, родители оставили четырех детей на дедушку и уехали по делам. Дедушка через какое-то время ушел на рынок, а дети остались без присмотра.

«Десятилетний мальчик, гуляя на улице, нашел самодельное огнестрельное устройство на свалке. Принес эту «находку» домой показать другим детям и невольным выстрелом убил свою двухлетнюю сестру», — сообщил Аброськин.

 

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