ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 12 ГРУДНЯ

- 1635 — у Варшаві після лютих мук страчений Іван Сулима.
- 1674 — у Києво-Печерській друкарні вийшов перший короткий нарис історії України — «Синопсис».
- 1792 — у Відні 22-літній Людвіґ ван Бетховен узяв перший урок музичної композиції у Франца Йозефа Гайдна і заплатив за нього (в сучасному еквіваленті) 19 центів.
- 1818 — у Полтаві відкрили Інститут шляхетних панянок.
- 1901 — італійський винахідник Гульєльмо Марконі провів перший вдалий сеанс трансатлантичного радіозв’язку — сигнал букви «s» азбукою Морзе було передано з Великої Британії до Ньюфаундленда (Канада).
- 1925 — у США відкрили готель «Мотель», що дав назву всім мотелям.
- 1955 — британський інженер Крістофер Кокерелл запатентував перше судно на повітряній подушці
- 1963 — «The Beatles» з піснею «I Want to Hold Your Hand» втретє піднялись на найвищу сходинку британського гіт-параду.
- 1963 — проголошення незалежності Кенії.
- 1979 — Політбюро ЦК КПРС ухвалило ввести радянські війська в Афганістан.
- 1980 — нафтовий магнат Арманд Гаммер за 5.28 мільйонів доларів купив на аукціоні в Лондоні датований 1508 36-сторінковий зошит із нотатками Леонардо да Вінчі (найвища ціна, заплачена коли-небудь за рукопис).
- 1987 — на перше місце британського гіт-параду піднявся Джордж Майкл з піснею Faith.
- 1990 — рішенням 14-ї сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО у Банффі (Канада) до списку Світової спадщини ЮНЕСКО за № 527 внесли перший український об’єкт під назвою «Софійський собор у Києві та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська лавра».
- 1991 — Верховна Рада України ухвалила закон, яким скасувала кримінальну відповідальність за добровільні гомосексуальні стосунки.
- 1991 — незалежність України визнала Грузія.
- 1991 — Литва стала першою державою з колишніх радянських республік, яка встановила дипломатичні відносини з Україною.
- 1996 — президент США Білл Клінтон призначив державним секретарем Мадлен Олбрайт, яка стала першою в історії США жінкою на цій посаді.
- 2007 — у Дніпропетровську почався суд над найкривавішим маніяком в історії України («пологівським маніяком») — Сергієм Ткачем. Суд довів 29 вбивств. Після вироку (довічне ув’язнення; 23 грудня 2008) Ткач зізнався у скоєнні ще понад 30 злочинів.
- 2007 Національна Рада Словацької Республіки ухвалила Декларацію, якою засуджує Голодомор 1932-33 в Україні як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом.
- 2008 — Швейцарія приєдналася до Шенгенської зони і стала 25-ю країною-учасницею угоди про безвізове переміщення.