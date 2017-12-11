УКРАЇНЦЯМ ЗАГРОЖУЄ РІЗКЕ ЗРОСТАННЯ ЦІН НА «МОЛОЧКУ»

Молочні продукти в Україні можуть подорожчати вже через місяць. А все тому, що переробники з Нового року можуть не брати молоко у селян. За умов Угоди про асоціацію з ЄС, купувати його дозволяється тільки на спеціалізованих фермах.
Прихильники нововведень запевняють — в фермерських господарствах краще дотримуються санітарно-епідеміологічні норми. Доять корів автоматизовано, відповідно, молоко не контактує з руками або повітрям, пояснюють в українському союзі молочних підприємств.
Але у селян з однією або двома коровами в господарстві такого обладнання немає.
І саме тому, коли молоко потрапить на переробку, воно вже вважається другосортним, тобто придатним для виробництва масла або сиру. Тому чиновники і хочуть посилити вимоги до державних стандартів і вже змінили плани щодо впровадження нововведень.
«У селян не припинять закуповувати молоко ! З огляду на можливі соціальні наслідки, Мінагрополітики звернулося до технічного комітету з проханням відстрочити термін введення в дію стандарту до 1 липня 2018 року», — уточнив директор департаменту продовольства Мінагрополітики Микола Мороз.
Але і з липня не припинять приймати молоко. Тому що тоді його ціна зросте майже вдвічі, кажуть фахівці. У селян купують близько 30% всього продукту на ринку.