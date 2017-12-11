УВАГА! ЗМІНИ ДО РЕГЛАМЕНТУ АЦСК ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ДФС

Покровська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області звертає увагу, що для удосконалення процедур ідентифікації клієнтів Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (АЦСК ІДД ДФС) під час надання послуг електронного цифрового підпису внесено зміни до регламенту АЦСК ІДД ДФС.
Ознайомитись зі змінами до регламенту АЦСК ІДД ДФС можна на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД ДФС у розділі регламент роботи http://acskidd.gov.ua/reglament/.
Фахівці повідомляють, що наказом Інформаційно-довідкового департаменту ДФС від 29.11.2017 № 150 « Про затвердження форм реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису» затверджено нові форми реєстраційних документів, а саме:
- договір про надання послуг електронного цифрового підпису;
- реєстраційна картка (для фізичних осіб);
- реєстраційна картка (для юридичних осіб);
- додаток до реєстраційної заяви;
- заява про зміну статусу посиленого сертифіката відкритого ключа;
- додаток до заяви про зміну статусу посиленого сертифіката відкритого ключа.
Нові форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису набули чинності 11 грудня 2017 року.
Спеціалісти повідомляють, що переглянути та завантажити актуальні форми реєстраційних документів для отримування послуг електронного цифрового підпису можна на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД ДФС у розділі «Реєстрація користувачів».