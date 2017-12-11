РЕЄСТРАЦІЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ МОЖЕ ПОДОРОЖЧАТИ В ШІСТЬ РАЗІВ

Збільшити збори за внесення змін до Держреєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір в шість разів — до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для фізичних осіб-заявників (51 грн) і (102 грн) — для юросіб-заявників, пропонує Міністерство економічного розвитку і торгівлі.
Згідно з проектом постанови Кабінету міністрів, також збільшуються збори за підготовку до державної реєстрації авторського права — в 3-4 рази, за внесення з ініціативи заявника змін і доповнень до заявки — в 6 разів, за видачу дубліката свідоцтва — в 23 рази для фізосіб і в 15 разів для юросіб.
При цьому в міністерстві підкреслюють, що згідно зі світовим досвідом індексація розмірів зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, повинна здійснюватися в середньому кожні два-три роки, тоді як в Україні останній раз вони були встановлені в 2001 році.
Як повідомлялося, раніше Україна знову потрапила в список самих піратських країн світу, який склав Міжнародний альянс інтелектуальної власності. Високий рівень крадіжок інтелектуальної власності завдає серйозної економічної шкоди, вважає альянс, а тому запропонував Торговій палаті США ввести проти нашої країни санкції.