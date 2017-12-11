НА СОЦЗАХИСТ В БЮДЖЕТІ-2018 ЗАКЛАДЕНО БІЛЬШЕ КОШТІВ, НІЖ ТОРІК

У наступному році буде передбачено забезпечення сімей військовослужбовців житлом, заявив прем’єр.
Кошти на соціальний захист українців в держбюджеті на 2018 рік виростуть у порівнянні з 2017 роком на 8,4% і складуть 126,8 млрд грн, заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Глава уряду також додав, що в наступному році буде передбачено забезпечення сімей військовослужбовців житлом — для них буде придбано 1300 квартир.
Нагадаємо, в доопрацьованому урядом до другого читання проекті державного бюджету на 2018 рік було збільшено фінансування житлових субсидій населенню на 15,92 млрд грн.
Разом з тим, в Україні монетизацію субсидій для населення можуть запустити з 2019 року, і Мінфін хоче посилити критерії для субсідіантов.
Раніше в Мінсоцполітики повідомляли, що монетизація субсидій перейшла в активну фазу — половина жителів України, які претендували на компенсацію за зекономлені субсидії в опалювальному сезоні 2016-2017 років, вже її отримали.